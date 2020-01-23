Анастасия Лях .23 января, 2020 3

Многострадальный украинский долгострой «Толока» режиссера Михаила Ильенко обзавелся вторым официальным трейлером.

Напомним, фильм является вольной экранизацией стихотворения Тараса Шевченко «У тієї Катерини хата на помості…». Главная героиня Катерина обещает свое сердце тому, кто освободит из турецкого плена ее брата. Но пленник оказывается вовсе не братом, а возлюбленным. В оригинале девушка за свой обман лишается головы. Но в версии Ильенко героиня выживает.

Картина выходит далеко за рамки поэмы и охватывает четыре столетия украинской истории, от Запорожской Сечи до наших дней.

Вместе с презентацией нового трейлера создатели фильма объявили о благотворительной инициативе: семь гривен с каждого проданного билета на «Толоку» будут перечислены в фонд «Повернись живим» на нужды украинской армии.

Старт проката запланирован на 12 марта.