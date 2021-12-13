Таня Гончаренко .13 декабря, 2021 3

Продюсер первого украинского ЛГБТ-фильма "Мой юный принц" Алексей Гладушевский, в честь своего дня рождения опубликовал в своем Фейсбуке трейлер картины.

Сюжет разворачивается вокруг подростка по имени Поль, который ведет разгульный образ жизни, а после того, как в его жизни появляется молодой юноша, чей отец ухаживает за матерью Поля, между парнями завязывается роман.

Режиссер картины - Хачатур Василян, главные роли исполняют Петр Ниновский и Евгений Лесничий.

Премьера запланирована на июль 2022 года.