Таня Гончаренко .3 февраля, 2022 11

3 марта 2022 года на экраны украинских кинотеатров выйдет романтическая комедия "Соседка". На Youtube-канале компании B&H Film Distribution Company опубликовали трейлер ленты.

Сценарий к ленте написала украинская писательница Ирэна Карпа. Главные роли сыграли Ксения Мишина и Артемий Егоров.

Фильм рассказывает историю заядлого холостяка по имени Петр, который заключает пари со своим другом о том, что сможет прожить с одной девушкой в своей квартире на протяжении месяца. Вскоре на его пороге появляется скромная учительница музыки по имени Вероника (Мишина). Она только что ушла от мужа-тирана и ищет временное пристанище. Впрочем, вскоре в доме Петра появляются и двое ее детей, и ставки в пари повышаются.