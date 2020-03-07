Завершены съемки украинско-британского шпионского триллера

Анастасия Лях .7 марта, 2020 3

На фото: Кадр из фильма "Наследие лжи"

Проект под названием «Наследие лжи» («Legacy of Lies») совместного производства Украины, Польши и Великобритании перешел от продакшена к постпродакшену, передает пресс-служба Госкино.

«Наследие лжи» — шпионский триллер режиссера и сценариста Эдриана Бола. Действие разворачивается в Киеве. Главный герой — бывший оперативник британской разведки Мартин Бакстер, который вынужден вновь взяться за работу, когда украинская журналистка просит его помощи в раскрытии шокирующей правды о секретных операциях международных спецслужб.

Роли в картине исполнили Скотт Адкинс, Уильям Форсайт, Юлия Соболь, Анна Буткевич, Онор Нифси, Сергей Калантай, Гордон Александер, Джон Хейлс. Релиз запланирован на осень 2020.