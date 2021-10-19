Таня Гончаренко .19 октября, 2021 11

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV. заявил, что "страдать из-за этого (пророссийских высказываний некоторых актеров- прим. ред) любимые фильмы не должны".

Между комментариями о расследовании журналистов относительно офшорных компаний, Зеленский высказал своё мнение о запрете на украинском телевидении сериала "Сваты":

"Я считаю, что нельзя применять ко всем одинаковые санкции. Сериал был снят еще до войны с Россией. Там были любимые актеры. Один из этих актеров сказал неправильные вещи относительно оккупации Крыма, неправильные с точки зрения украинского гражданина. Его за это не пускали в Украину. Эти санкции правильные".

Речь идет о публичных выражениях Федора Добронравова своей пророссийской позиции. За что Минкульт внес актера в "черный список" и запретил въезд на территорию Украины, а Госкино, в свою очередь, запретило прокат сериала "Сваты", где играл Добронравов, на украинском телевидении.

По мнению Зеленского, "страдать из-за этого любимые фильмы не должны". Президент также добавил: "А как сделать с фильмом, где есть, например, актриса Ахеджакова, которая снималась в советском фильме и стояла рядом с актером, который запрещен, а она поддерживает независимость Украины? Она же не виновата в том, что фильм был снят 30 лет назад, а сейчас кто-то сошел с ума..., на кого-то давят, а кто-то что-то ляпнул и не успел исправиться".