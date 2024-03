sonyazhytkova .14 марта, 2024 13

Серіал Curve Media "На тонкому льоді: Путін та Greenpeace" (робоча назва) презентується як нове ключове досягнення в арсеналі BBC та руйнує звичайні стандарти, виходячи в ефір у формі коротких напівгодинних епізодів.

Події, які описує серіал, розгортаються навколо групи активістів, що соботують видобуток нафти в Арктиці Росії у своїй амбітній місії за збереження клімату. Ця смілива група, відома як "Арктична 30", прагнула відвернути увагу від міжнародної гонки за арктичною нафтою шляхом організації протесту. Проте їх затримали та ув'язнили в нелюдських суворих умовах російської в'язниці. Служби безпеки Росії пильно стежили за їх діями, а зверху лунало розпорядження: "З активістів зроблять приклад - ніхто не осмілиться перешкоджати планам Росії стати лідером у сфері нафтової домінантності в Арктиці!".

Група здобула увагу лідера гурту The Beatles який надіслав відкритий лист Володимиру Путіну з закликом звільнити затриманих активістів. У своєму зверненні він згадав пісню "Back in the USSR" 1968 року та висловив бажання зустрітися з президентом, "якщо це буде можливо за нашим графіком". Варто зазначити, що у 2003 році він виступав на концерті на Червоній площі у Москві.

28 активістів і двох журналістів, що були заарештовані за звинуваченням у піратстві та хуліганстві, звільнили через три місяці і пізніше їх корабель Arctic Sunrise повернули.

"На тонкому льоді" використає значну кількість раніше не показаного відеоматеріалу, обширних зйомок під час і після протесту, а також кінематографічних реконструкцій та інтерв'ю.

Срея Бісвас, керівниця замовлень BBC у галузі природничих наук, відзначила, що серіал пропонує альтернативний підхід до розповіді про природний світ. Вона наголосила на цінності цієї захоплюючої екологічної історії, яка представлена у шести швидких напівгодинних епізодах і має важливе значення для аудиторії у сучасних умовах.

Проєкт був замовлений Джеком Бутлом, головним директором замовлень у спеціалізованому відділі. Виконавчим продюсером є Саншайн Джексон, а режисерами - Клої Кемпбелл і Аліса Макмагон-Мейджор. Виробництвом займається Клер Бевіс, а редакцією - Бісвас. Розповсюдження забезпечує ITV Studios.

Джерело: Deadline