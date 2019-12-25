Анастасия Лях .25 декабря, 2019 5

Авторитетные издания опубликовали рецензии на новый фильм Сэма Мендеса «1917». Видимо, режиссер правильно поступил, когда оставил бондиану и переключился на более серьезные проекты.

Рейтинг картины на «гнилых помидорах» составляет 90%. Лента фигурирует во всех списках лучших кинофильмов 2019 года. Критики, присваивая проекту статус одной из лучших военных киноисторий всех времен и народов, отмечают, что Мендес снял потрясающее полотно как в эмоциональном, так и в техническом смысле.

«1917» — это рассказ о двух солдатах на поле боя Первой мировой войны. И рассказ о героизме, конечно же. Рецензенты пишут, что вовсе необязательно быть британцем, чтобы целиком прочувствовать боль народа и отдельно взятых людей из этой картины. Нахваливают и актерские работы, и операторскую, и режиссерскую. И особенно величают снятую одним дублем сцену выполнения миссии главными героями.

Напомним, роли в фильме исполнили Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг, Колин Ферт, Ричард Мэдден, Эндрю Скотт, Джордж МакКей. Украинский прокат запланирован с 30 января.