В Лондоне состоялась церемония вручения премий Британской киноакадемии. Триумфатором награждения стал военный фильм Сэма Мендеса «1917», рассказывающий об одном дне Первой мировой.
Картина британского постановщика победила в семи из девяти номинаций, а именно в категориях «лучший фильм», «лучший британский фильм», «лучшая режиссура», «лучшая операторская работа», «лучшая работа
«Джокер», представленный в одиннадцати номинациях, получил три статуэтки: за актерскую игру Хоакина Феникса, лучшую музыку и лучший кастинг. Представленный в десяти категориях «Однажды в Голливуде» победил лишь в одной: «лучшая мужская роль второго плана» (Брэд Питт). А вот аналогично представленный в десяти номинациях «Ирландец» не получил ничего.
Лучшей актрисой была названа Рене Зеллвегер за работу в байопике «Джуди», а лучшей актрисой второго плана стала Лора Дерн, сыгравшая адвоката по разводам в «Брачной истории». Премии за адаптированный и оригинальный сценарии достались «Кролику Джоджо» и южнокорейским «Паразитам». Последний также был назван лучшим неанглоязычным фильмом.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую