Анастасия Лях .4 февраля, 2020 1

В Лондоне состоялась церемония вручения премий Британской киноакадемии. Триумфатором награждения стал военный фильм Сэма Мендеса «1917», рассказывающий об одном дне Первой мировой.

Картина британского постановщика победила в семи из девяти номинаций, а именно в категориях «лучший фильм», «лучший британский фильм», «лучшая режиссура», «лучшая операторская работа», «лучшая работа художника-постановщика », «лучшие спецэффекты» и «лучший звук».

«Джокер», представленный в одиннадцати номинациях, получил три статуэтки: за актерскую игру Хоакина Феникса, лучшую музыку и лучший кастинг. Представленный в десяти категориях «Однажды в Голливуде» победил лишь в одной: «лучшая мужская роль второго плана» (Брэд Питт). А вот аналогично представленный в десяти номинациях «Ирландец» не получил ничего.

Лучшей актрисой была названа Рене Зеллвегер за работу в байопике «Джуди», а лучшей актрисой второго плана стала Лора Дерн, сыгравшая адвоката по разводам в «Брачной истории». Премии за адаптированный и оригинальный сценарии достались «Кролику Джоджо» и южнокорейским «Паразитам». Последний также был назван лучшим неанглоязычным фильмом.