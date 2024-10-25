sonyazhytkova .25 октября, 2024 0

Paramount презентувала офіційний трейлер драми "5 Вересня". Стрічка розкриває події жахливої трагедії на Олімпійських іграх у Мюнхені 1972 року, коли палестинська терористична група "Чорний вересень" захопила в заручники ізраїльську олімпійську команду.

Режисер Тім Фельбаум зображує, як команда ABC швидко переходить від спортивних репортажів до термінового висвітлення складної ситуації з заручниками. Фільм "5 Вересня" пропонує свіжий погляд на трансляцію, яку тоді дивилися близько одного мільярда глядачів по всьому світу.

У центрі сюжету — Джефф (Джон Магаро), молодий і амбітний продюсер, який прагне довести свою цінність легендарному телевізійному керівникові Руну Арледжу (Пітер Сарсгаард). Разом із німецьким перекладачем Маріанною (Леоні Бенеш) та наставником Марвіном Бейдером (Бен Чаплін), Джефф несподівано стає ведучим прямих трансляцій. У міру розвитку подій, коли чутки множаться, а життя заручників висить на волосині, йому доводиться приймати складні рішення, випробовуючи власний моральний компас. Ця напруга в сюжеті створює захоплюючу атмосферу, яка залишає глядачів у стані тривоги до самого фіналу.

Джерело: Deadline