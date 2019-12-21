Анастасия Лях .21 декабря, 2019 5

Аналитики изменили прогнозы касательно премьерного уикенда в домашнем прокате для фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

Deadline пишет, что североамериканские сборы девятого эпизода в первые выходные могут достичь 195 миллионов долларов (ранее называлась сумма в 175 миллионов). Но это все равно будет меньше, чем собрало на старте «Пробуждение силы» (248 миллионов), и даже меньше, чем заработали за аналогичный период «Последние джедаи» (220 миллионов).

Прогнозы относительно международных сборов в стартовый уикенд варьируются от 400 до 450 миллионов долларов.

Отметим, что критики приняли финал легендарной франшизы не особо радушно. Рейтинг фильма на «гнилых помидорах» оказался самым низким в рамках трех трилогий.