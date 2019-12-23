Анастасия Лях .23 декабря, 2019 3

Китайский рынок огромен и потому является одним из самых лакомых для кинопродюсеров. Естественно, создатели «Звездных войн» тоже возлагали на него надежды.

В этом смысле есть определенные тенденции. Например, китайцы очень любят «Трансформеров» и всегда приносят Майклу Бэю много денег. Но не очень любят «Звездные войны». Однако девятый эпизод космической саги не просто провалился в Китае, но катастрофически провалился, собрав всего лишь 12 миллионов долларов, пишет

The Hollywood Reporter.

Для сравнения местный боевик «Ип Ман 4» в премьерные выходные заработал 47 миллионов долларов.