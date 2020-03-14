Анастасия Лях .14 марта, 2020 5

Выход «Восхождения Скайуокера» на цифровых сервисах изначально был намечен на 17 марта. Однако в связи с коронавирусом студия Disney решила поддержать зрителей, предпочитающих не выходить из дома, и выпустила картину раньше.

Фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» уже доступен в Сети. Ленту можно найти на всех существующих стриминговых платформах.

Напомним, девятый эпизод стал заключительным в эпопее о семействе Скайуокеров. Фильм, поставленный Дж. Дж. Абрамсом, собрал в прокате более миллиарда долларов при бюджете в 275 миллионов, но удостоился прохладных отзывов.