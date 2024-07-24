sonyazhytkova .24 июля, 2024 6

Режисером стрічки виступить Джоді Хілл, а продюсерами стануть Майкл Сагол, Сам Есмаїл і Чад Гамільтон.

У фільмі Зак Ефрон грає одразу дві ролі: завзятого фаната Ланса Данквіста та голлівудського серцеїда Джеймса Янсена. Ця стрічка є екранізацією популярного роману Блейка Крауча, адаптованою Чадом Ходжем, який також адаптував трилогію Крауча "Wayward Pines" для телевізійного серіалу.

У центрі сюжету – Ланс Данквіст, який володіє незвичайним "талантом", що кардинально змінює його життя: він має зовнішність кінозірки, і навіть є точним клоном Джеймса Янсена, справжньої голлівудської ікони. Ланс вирушає до Лос-Анджелеса, щоб здійснити свою мрію стати знаменитим, готовий на будь-які жертви для досягнення цієї мети.

Ця стрічка відзначає повернення студії до співпраці з Заком Ефроном після успіху фільму "Залізний кіготь", який вийшов минулого Різдва і отримав одні з найкращих відгуків у кар'єрі актора. Ця картина стала одним із найбільших касових хітів A24, зібравши 45 мільйонів доларів у світовому прокаті. Нещодавно вона дебютувала на платформі Max у травні та стала однією з найуспішніших прем’єр року.

Джерело: Deadline