sonyazhytkova .17 октября, 2024 6

Темне фентезі буде втілено у 10-серійному форматі. Пол Грінграсс, автор сценарію та потенційний режисер, залишиться в проєкті, де доопрацює текст разом із Дж. Г. Уайманом, відомим за "Фронтиром", "Майже Людиною" та "Сміттям".

Роман викликав значний інтерес на аукціоні наприкінці 2022 року, коли Universal Pictures уклала угоду, спираючись на партнерство з Полом Грінграссом, відомим за фільми про Борна, "Об'єднаними 93" та "Новинами зі світу".

"Казка" розповідає про 17-річного підлітка Чарлі Ріда, який отримує ключі до порталу та потрапляє у страшний світ, де добро і зло ведуть запеклу війну. Ставки у цьому двохсвітті надзвичайно високі. Чарівність сюжету полягає в тому, як Кінг поступово розкриває характер Чарлі та його доброту, яка врешті-решт винагороджується магічним сонячним годинником, що відкриває доступ до порталу. Це призводить до епічної битви між добром і злом, хоча основні події розгортаються лише на 100-й сторінці. Як і в інших творах Кінга, таких як "Застій", ця історія краще сприймається у форматі довгого оповідання.

Джерело: Deadline