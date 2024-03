sonyazhytkova .19 марта, 2024 9

Згідно з повідомленням британської газети The Sun, актор отримав пропозицію зіграти наступного агента 007 після того, як Деніел Крейг залишив цю роль у фільмі "No Time to Die" у 2021 році. За планом зйомки почнуться цього року.

"Роль Бонда - це робота Аарона, якщо він захоче її прийняти. Офіційна пропозиція на столі, і вони чекають на відповідь. На думку Eon, Аарон підпише свій контракт у найближчі дні, і вони можуть почати готуватися до великого оголошення", - за повідомленням The Sun.

Згідно з інформацією, отриманою від студії Eon Productions, роль Тейлор-Джонсона у фільмі про Бонда була запропонована, і тепер чекають, коли актор підпише контракт. Планується, що велике оголошення про це буде зроблене в майбутньому. Аарон Тейлор-Джонсон відомий своєю роботою в різних жанрах, включаючи екшн і драму, що робить його ідеальним вибором для ролі Джеймса Бонда. Він вже довів свою компетентність в кіноіндустрії, і був одним із головних кандидатів на цю роль, поряд з Генрі Кавіллом, Ідрісом Ельбою та Редже-Джином Пейджем. Актор раніше відповів на постійні чутки про іконічного персонажа, висловивши свої обурення щодо занадтої уваги до цієї теми:

"Інколи вам можуть приписувати різні речі - і позитивні, і негативні. Важливо залишатися вірними собі, не дозволяючи славі чи критиці втратити зв'язок з реальністю. Важливо залишатися на землі, оточувати себе людьми, які вас підтримують і розуміють. Якщо ви вірите у всю критику, то може загубитися ваша власна ідентичність та розуміння".

Джерело: Мovieweb