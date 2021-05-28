Актер, известный по роли Ртути в фильме «Мстители: Эра Альтрона», сыграет в
Известно, что на роль также рассматривались Адам Драйвер и Джон Дэвид Вашингтон из «Довода», но боссы Sony очень впечатлились игрой
В комиксах
В режиссерском кресле
Анастасия Лях .28 мая, 2021 0 11
На фото: Аарон Тейлор-Джонсон
Актер, известный по роли Ртути в фильме «Мстители: Эра Альтрона», сыграет в
Известно, что на роль также рассматривались Адам Драйвер и Джон Дэвид Вашингтон из «Довода», но боссы Sony очень впечатлились игрой
В комиксах
В режиссерском кресле
Комментарии к новости (0)