Анастасия Лях .28 мая, 2021 11

Актер, известный по роли Ртути в фильме «Мстители: Эра Альтрона», сыграет в спин-оффе киновселенной «Человека-паука» , посвященном злодею Крэйвену-охотнику , сообщает Deadline.

Известно, что на роль также рассматривались Адам Драйвер и Джон Дэвид Вашингтон из «Довода», но боссы Sony очень впечатлились игрой Тейлора-Джонсона на площадке боевика «Скоростной поезд», где актер в настоящее время занят вместе с Брэдом Питтом.

В комиксах Крэйвен-охотник — это русский аристократ Сергей Кравинов, который считает себя лучшим в мире охотником на крупную дичь и одержим коллекционированием трофеев. Однажды он захотел заполучить в свою коллекцию Человека-паука .