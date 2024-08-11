sonyazhytkova .11 августа, 2024 5

У новому трейлері Кетрін Ган у ролі Аґати Гаркнесс збирає новий ковен для захоплюючої подорожі Дорогою Відьом.

Сюжет "Це все Аґата" розгортається після подій "ВандаВіжен" 2021 року, коли Аґата Гаркнесс, переможена Вандою Максимов (Елізабет Олсен), втрачає свої магічні сили і змушена жити як Аґнес у Веств’ю.

Серіал починається з того, що Аґата, позбавлена можливостей і впливу, отримує допомогу від загадкового підлітка, який звільняє її від спотвореного закляття. Її зацікавленість зростає, коли хлопець просить її провести його через Дорогу Відьом – магічне випробування, яке обіцяє відьмі те, чого їй бракує. Разом з цим таємничим юнаком Аґата організовує групу чаклунів і вирушає у небезпечну подорож.

Головний сценарист "ВандаВіжен" Джек Шеффер є шоураннером і режисером пілотного епізоду.

Окрім Кетрін Ган, у серіалі зіграють Джо Лок, Сасір Замата, Алі Ан, Марія Діззія, Пол Аделстайн, Майлз Гутьєррес-Рейлі, Оквуі Окпоквасілі, а також Дебра Джо Рапп, Патті Лупоне та Обрі Плаза.

Перші два епізоди "Це все Аґата" дебютують 18 вересня на Disney+.

Джерело: Deadline