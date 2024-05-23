sonyazhytkova .23 мая, 2024 3

Олександр Усик візьме участь у зйомках американського фільму під назвою "Smashing Machine".

Фільм розповідатиме про життя колишнього бійця змішаних єдиноборств Марка Керра. Головну роль виконає відомий актор і реслер WWE Дуейн "Скеля" Джонсон. Олександр Усик зіграє українського бійця Ігоря Волчанчина, який двічі перемагав Керра - спочатку нокаутом, а пізніше одноголосним рішенням суддів. Варто зазначити, що результат першого бою згодом був анульований.

Окрім Усика і Джонсона, в стрічці знімуться також Емілі Блант, Ліндсі Гевін, Райан Бейдер і Зоя Косович.

"Smashing Machine" обіцяє глибоко занурити глядачів у світ змішаних єдиноборств, показуючи не лише боротьбу на ринзі, але й особисті драми героїв, їхні тренування, поразки та перемоги. Прем'єра запланована на 2025 рік, і вона вже привертає значну увагу як фанатів кіно, так і шанувальників спорту.

Джерело: Іmdb