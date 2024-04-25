sonyazhytkova .25 апреля, 2024 3

Компанія здобула права на екранізацію книги Сюзанни Янг, яка стала бестселером за версією New York Times і викликала великий інтерес кількох продюсерських компаній.

Менеджер Пол Кім та віце-президент з телебачення Кенділл Буше будуть виконавчими продюсерами телевізійного адаптаційного проєкту.

Названий як схрещення "Загублених хлопців" та "Баффі, винущувачка вампірів", роман "У Пітьмі" вийшов у березні 2023 року під опікою видавництва Penguin Random House/Delacorte Press. Ця книга стала справжнім хітом, зацікавивши кілька виробничих компаній та здобувши популярність у літературному світі.

Дія роману розгортається в милому містечку Найтфол, штат Орегон, де слідує боятися не темряви, а дівчат. Тео та її брат Марко влаштували найбільшу вечірку року і попалися. Їхнє покарання? Провести літо з забобонною та дивно асоціальною бабусею в похмурому Найтфолі. Приїхавши, вона встановлює одне правило: завжди бути вдома до настання темряви. Проте, після знайомства з загадковою Мінноу та її друзями, які мають магнетичну привабливість, Тео та Марко ризикують і порушують головний закон дому. Вони швидко розуміють, що варто було послухатись бабусю. Адже, після заходу сонця, у Найтфол щось виходить на світ і не планує їх відпускати.

На сьогодні Янг опублікувала понад 20 романів, серед яких бестселерну серію "Програма" у співпраці з видавництвами Simon & Schuster, HarperCollins Children's.

Джерело: Deadline