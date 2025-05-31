sonyazhytkova .31 мая, 2025 1

Зірка "Безкоштовного сиру" і "Закон і порядок: Спеціальний відділ" офіційно став частиною всесвіту "Аватара: Останній захисник". У третьому сезоні він втілить Гакоду — ватажка Південного племені Води та батька двох головних героїв, Катари (Кіавентіо) і Сокки (Іан Оуслі).

Адам Біч — знаковий актор з багатою фільмографією в кіно та на телебаченні — нарешті отримав роль, яку йому давно пророкували фанати. Шанувальники франшизи роками наполягали на тому, щоб саме він втілив Гакоду. І схоже, Netflix нарешті почув голос спільноти, хоча офіційних коментарів від платформи поки не було.

Лайв-екшен серіал — адаптація культового мультсеріалу Nickelodeon — розповідає про юного Аанга, який має опанувати силу всіх чотирьох стихій, щоб відновити рівновагу у світі, зруйнованому загрозою з боку Вогняної нації.

До акторського складу третього сезону приєдналися також Джон Джон Бріонес у ролі вправного майстра меча Піандао та Танту Кардинал, яка втілить загадкову й небезпечну Хаму. У проєкті знову з’являться знайомі обличчя: Даллас Лю, Елізабет Ю, Пол Сун-Хьон Лі, Деніел Де Кім, а також зірки другого сезону — Мія Чех, Хоа Суанде, Джастін Чієн, Рекха Шарма та інші.

Зйомки вже в розпалі — попереду глядачів чекає новий виток історії: зростання героїв, складні вибори, старі вороги та незвідані території. І в цій мандрівці Гакода знову стане не лише провідником для своїх дітей, а й живим уособленням стійкості, честі й сили духу.

Джерело: Deadline