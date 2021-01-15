Актер снова поработает с независимым режиссером Ноа Баумбаком, у которого снимался в драме «Брачная история», сообщает Patreon.
Баумбак, который обычно снимает кино по собственным оригинальным сценариям, на этот раз экранизирует роман Дэна Делилло «Белый шум». Партнершей Драйвера выступит Грета Гервиг, которая снималась у режиссера в комедии «Милая Фрэнсис».
Драйвер и Гервиг сыграют супругов Джека и Бабетту. Джек является гитлероведом, но комплексует перед другими специалистами в этой области
Съемки фильма запланированы на июнь 2021.