Анастасия Лях .15 января, 2021 12

Актер снова поработает с независимым режиссером Ноа Баумбаком, у которого снимался в драме «Брачная история», сообщает Patreon.

Баумбак, который обычно снимает кино по собственным оригинальным сценариям, на этот раз экранизирует роман Дэна Делилло «Белый шум». Партнершей Драйвера выступит Грета Гервиг, которая снималась у режиссера в комедии «Милая Фрэнсис».

Драйвер и Гервиг сыграют супругов Джека и Бабетту. Джек является гитлероведом, но комплексует перед другими специалистами в этой области из-за незнания немецкого языка. Оба супруга очень боятся смерти и однажды решаются испробовать экспериментальный наркотик, избавляющий от боязни умереть, у которого, конечно же, есть побочные эффекты.

Съемки фильма запланированы на июнь 2021.