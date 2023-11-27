sonyazhytkova .27 ноября, 2023 8

Визнаний режисер Майкл Манн підтвердив, що Адам Драйвер перебуває в стадії переговорів на головну роль - Ніла Макколі у кримінальному трилері "Heat 2", замінюючи Роберта Де Ніро.

Адам Драйвер, номінований на премію "Оскар", обговорює можливість зіграти Ніла Макколі, роль, яку оригінально виконав Роберт Де Ніро, у продовженні культового фільму.

У інтерв'ю для EW Майкл Манн, який нещодавно режисував разом з актором біографічний фільм про спортсмена Феррарі, відзначив, що його запитали, чи має він намір знову співпрацювати з Драйвером у продовженні "Heat". Режисер висловився неоднозначно:

"Так, ми ведемо переговори. Це все, що я можу сказати".

Це, здається, підтверджує зацікавленість Драйвера у ролі дисциплінованого злочинця Ніла Макколі в "Heat 2". Роль, що оригінально належала лауреатові "Оскара" та іконі Голівуду - Роберту Де Ніро. Актор вважається вдалим вибором для молодшої інтерпретації Макколі, і в оригінальній стрічці передбачається розглядати причини того, чому злочинець вважає, що ніколи не варто прив`язуватися до всього, від чого ви не готові відмовитися, "якщо відчуваєте небезпеку".

Манн вірить у Драйвера, який оживить одного з його улюблених персонажів у продовженні найулюбленіших фільмів режисера. Він висловив високу оцінку акторові і пояснив, чому вважає його вірним вибором для ролі автогонщика та підприємця Енцо Феррарі:

"У Адама є реальний, фактичний інтелект. Це людина, яка, в своїй власній особистій історії, пройшла через життя. Я відчуваю силу та художню цілісність, поєднану з доволі гострою художньою амбіцією як актора. Це не політично або чарівно, що мені дуже подобається. Це просто сильно".

Джерело: Мovieweb