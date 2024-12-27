sonyazhytkova .27 декабря, 2024 10

Пориньте у ностальгію і дивіться епічний тизер "Щасливчика Гілмора 2", поки готуєтесь до нових пригод на полі для гольфу!



Netflix та Адам Сендлер підготували кіноманам святковий подарунок: актор поділився на своїй сторінці в Instagram першим тизером до "Щасливчика Гілмора 2" — продовження культової комедії 1996 року про незвичайного гравця у гольф.

Сюжет фільму поки тримають у таємниці, але в тизері не обійшлося без відсилок до першої частини. Глядачі побачать фірмову хокейну футболку "Бостон Брюїнз", знамениті "гольф-черевики" Гілмора та його характерний трюк — їзду на ключці для гольфу. І, звісно, не обійшлося без його вічного суперника — Шутера МакГевіна, якого знову зіграє Крістофер МакДональд.

До своїх ролей також повернуться Джулі Бовен (Вірджинія), Бен Стіллер (помічник у будинку для літніх людей) та Денніс Дуган (голова гольф-туру). У продовженні з'являться і нові обличчя: Бед Бані, Маргарет Кволлі, Тревіс Келсі, Нік Свордсон, Бенні Сафді, Скотт Мескаді, рестлер Джейкоб Фрідман та інші.

Режисером сиквелу став Кайл Ньюачек, сценарій написали Тім Герліхі та сам Сендлер, який працював і над першою частиною.

На жаль, фанати не побачать Карла Везерса та Боба Баркера, які пішли з життя протягом останніх півтора року.

Джерело: Deadline