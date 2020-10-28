Анастасия Лях .28 октября, 2020 8

Кажется, актерская карьера горе-комика Адама Сэндлера, который не так давно восстановил реноме и показал себя в новом свете благодаря фильмам «Истории семьи Майровиц» и «Неограненные драгоценности», продолжает идти в гору.

Как сообщает Deadline, Сэндлер исполнит главную роль в драме по роману Ярослава Калфаржа «Космонавт Богемии». Режиссером экранизации выступит Йохан Ренк, известный по нашумевшему мини-сериалу «Чернобыль».

Актер сыграет астронавта, который летит в конец галактики за некоей загадочной пылью, а в это время разрушается его жизнь на Земле. Герой начинает слышать голос древнейшего существа, обитающего на космическом корабле.

Одним из продюсеров значится Ченнинг Татум. Производством занимается потоковый сервис Netflix, уже несколько лет плодотворно сотрудничающий с Сэндлером.