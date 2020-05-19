Анастасия Лях .19 мая, 2020 12

Актер, снявшийся в таких проектах Netflix, как «Истории семьи Майровиц», «Загадочное убийство», «Неограненные драгоценности», продолжает сотрудничество с потоковым сервисом.

Как сообщает Variety, Сэндлер исполнит главную роль в баскетбольной драме под названием «Hustle», что можно перевести и как «афера», и как «давка», «толкотня». Спродюсирует проект известный баскетболист ЛеБрон Джеймс.

Сэндлер сыграет уволенного скаута NBA, который находит подающего огромные надежды молодого игрока и пытается с его помощью реабилитироваться и, что называется, возвратиться в строй.