Таня Гончаренко .24 мая, 2021 8

Не успели стихнуть овации посвященные "Годзилла против Конга", как Вингард не покладая рук трудится над комикс-адаптацией "Хардкор" от создателей «Ходячих мертвецов» Роберта Киркмана и Марка Сильвестри, сообщает Variety.

Фильм, по классике жанра среди комиксов, заявлен как научно-фантастический боевик, главный герой которого - путешествующий солдат, спасающий Мир не пачкая руки.

Экранизировать картину Вингард будет совместно с молодым талантом Уиллом Симмонсом.

Напомним, что "Годзилла против Конга" принес огромный успех Вингарду, а вместе с тем и самые большие кассовые сборы с момента пандемии, собрав при этом более 430 миллионов долларов по всему Миру.