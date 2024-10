sonyazhytkova .24 октября, 2024 11

Після двох років з моменту анонсу проєкту та кількох написаних сценаріїв новим шоураннером майбутнього серіалу "Бог війни" став Рональд Д. Мур, творець серіалу "For All Mankind", який замінив Рейфа Джадкінса.

Цього місяця проєкт також залишили виконавчі продюсери Гоук Отсбі та Марк Фергіс. Перед цими змінами в команді вже було написано кілька сценаріїв, тож глядачі можуть очікувати суттєві зміни в креативному напрямку шоу.

"For All Mankind" став одним із найбільш успішних серіалів Apple TV Plus з моменту свого дебюту в 2019 році, пропонуючи альтернативний погляд на космічну гонку, що продовжує розвиватися. Рональд Д. Мур також здобув популярність як шоураннер історичного фентезі "Outlander", який виходить на Starz протягом семи сезонів і вже отримав продовження на восьмий, фінальний. Раніше він працював над такими проєктами, як "Philip K. Dick’s Electric Dreams" та "Battlestar Galactica".

"Бог війни" дебютував на PlayStation у 2005 році, занурюючи гравців в історію Кратоса — божества, яке проходить шлях помсти, а згодом прагне спокути. Найновіша частина гри, "God of War: Ragnarok", вийшла в 2022 році, і в ній міфологічний контекст змістився з грецької на норвезьку. На даний момент мало що відомо про майбутню адаптацію для Prime Video, зокрема щодо кастингу. Отже, чекаємо на нові сюрпризи в оновленій версії цієї легендарної історії!

Джерело: Gamesradar