sonyazhytkova .29 мая, 2024 9

Також, до акторського ансамлю долучається Річард Дженкінс.

"Кримінальний" - це сплетений світ злочинних сюжетів, що ґрунтуються на визнаній серії графічних романів Еда Брубейкера та Шона Філліпса, удостоєній численних нагород.

Адріа Архона втілить на екрані Грету - майстерну водійку та крадійку автомобілів, вдову з малолітньою донькою Енджі. Після смерті чоловіка під час невдалого пограбування банку, Грета постійно розгублена і шукає відповіді у своєму минулому. Злочини єдина сфера, де вона колись відчувала себе впевнено. Але її вміння в цій справі ускладнюють пошуки нового життя. Вона прагне великої купи грошей, які зможуть врятувати її та Енджі, вивести з цього хаосу й розпочати все з чистого аркуша.

Раян Флек та Анна Боден підтверджені на режисерські пости перших чотирьох епізодів. Виконавчими продюсерами серіалу є Брубейкер і Джордан Харпер, разом з Філліпсом, Сарою Карбінер та Філіпом Барнеттом. Також у виробництві бере участь компанія Legendary Television.

Архона зіграла у фільмі "Hit Man" від Річарда Лінклейтера на Netflix і з'явилася у серіалі Disney+ "Андор". Також її можна було побачити в шоу "Справжній детектив" на HBO та "Нарко" на Netflix. У майбутньому вона з'явиться у фільмах "Моргни двічі" від Зої Кравіц та "Лось Фрікіс", де вона також є виконавчим продюсером. Крім того, вона зіграє у стрічках "Назови її ім'я" разом з Вагнером Моурою і "Ель Сомбрерон" поряд з Едгаром Рамірезом.

Серед її попередніх кіноробіт можна відзначити "Батько нареченої", франшизу Marvel "Морбіус", Netflix "Мила дівччина", "Шестеро поза законом" Майкла Бея, фільм Марко Перего Сальдани "Відсутність Едема", "Тихоокеанський рубіж: Повстання", "Душа компанії" та "Потрійний кордон".

Джерело: Deadline