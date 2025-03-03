sonyazhytkova .3 марта, 2025 11

Актор отримав свою другу престижну статуетку за роль у фільмі "Бруталіст" від A24, здобувши нагороду через два десятиліття після своєї першої перемоги за "Піаніста" Романа Поланскі.

На церемонії Адрієн Броуді поділився важливими словами, закликавши до боротьби за кращий, більш інклюзивний світ.

"Я тут знову, щоб представляти травми і наслідки війни, системного гноблення, антисемітизму, расизму та інших форм дискримінації", — сказав Броуді в емоційному виступі. "Я молюся за здоровіший і щасливіший світ, за світ без ненависті. Нехай минуле навчить нас, що не можна дозволяти ненависті залишатися без уваги. Я вас люблю і ціную. Боротьба за справедливість триває".

Актор розпочав свою промову подякою Богові за "це благословенне життя" та "нестримний потік любові", який він відчув від багатьох людей. Він також звернув увагу на "тендітність" акторської професії, зауваживши, що, хоча вона часто здається "гламурною", насправді будь-яка кар'єра може "посипатися" за мить.

Броуді відзначив, що цей вечір для нього особливий завдяки усвідомленню того, як важливо продовжувати робити те, що він любить. Для нього ця нагорода — не фінальна точка, а можливість розпочати новий етап і довести свою здатність виконувати важливі та значущі ролі в майбутньому.

Актор також подякував режисерові "Бруталіста" Бреді Корбетту, сценаристці Моні Фаствольд, своїй родині та колегам за підтримку і спільну працю.

Цікаво, що на момент своєї першої перемоги в 2003 році Броуді став наймолодшим актором, який отримав Оскар за кращу чоловічу роль, здобувши нагороду в 29 років. Тепер, через 22 роки, він приєднується до елітного клубу акторів, які вигравали Оскар більше одного разу.

"Бруталіст" здобув три нагороди з десяти номінацій, зокрема за найкращу операторську роботу та оригінальний саундтрек. У фільмі, крім Броуді, знімались Фелісіті Джонс, Гай Пірс, Джо Олвін та інші.

Фільм розповідає історію Ласло Тота (Броуді), угорського іммігранта та амбіційного архітектора, який намагається знайти своє місце в історії після Другої світової війни в Америці.

Джерело: Deadline