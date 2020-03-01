Аффлек, Дэймон и Драйвер стали рыцарями

Появились фото со съемочной площадки нового фильма Ридли Скотта «Последняя дуэль», в котором заняты Адам Драйвер, Бен Аффлек и Мэтт Дэймон.
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«Последняя дуэль» — это средневековая история о рыцаре, который возвращается с войны и узнает от своей жены, что другой рыцарь, его друг, ее изнасиловал. Спор должна разрешить дуэль, так называемый «судебный поединок». Но если «истец» проиграет, его супругу ждет смертная казнь за лжесвидетельство.
В американский прокат фильм должен выйти 25 декабря 2020 года, аккурат перед оскаровской гонкой.