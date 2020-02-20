Анастасия Лях .20 февраля, 2020 13

Бен Аффлек разоткровенничался с корреспондентом газеты The New York Times и признался, что злоупотребление алкоголем привело к тому, что он лишился проекта о Бэтмене.

Отметим, что зависимость от спиртного преследует актера довольно давно. Бывшая супруга Аффлека, актриса Дженнифер Гарнер, в свое время помогла возлюбленному избавиться от пагубной привычки. Но когда их брак дал трещину, Аффлек снова ушел в регулярные запои. Это было в 2015–2016 годах, как раз во время съемок «Лиги справедливости».

Тогда же студия Warner, уставшая от того, что алкоголизм Аффлека мешает работать не только ему самому, но и всей команде, решила отказаться от услуг артиста. Аффлек потерял не только роль Брюса Уэйна, но и перестал значиться сценаристом и постановщиком сольного проекта о Бэтмене.

По словам актера, он успел закончить сценарий, и этот сценарий даже понравился руководству, но ему ответили, что не хотят видеть, как он «упьется в усмерть».

Напомним, что в настоящее время проходят съемки фильма «Бэтмен», где главную роль исполняет Роберт Паттинсон, а в режиссерском кресле находится Мэтт Ривз.