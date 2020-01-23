Анастасия Лях .23 января, 2020 8

Ситуацию вокруг ключевого злодея фантастической франшизы прокомментировал сам исполнитель роли Хьюго Уивинг, слова которого привел журнал Time Out.

Как говорит актер, агент Смит однозначно не появится в четвертом фильме, работа над которым ведется в настоящее время. Уивинг встречался с постановщицей Ланой Вачовски и обсуждал свое возвращение к образу антагониста, но актеру, который сейчас занят в театральной постановке, и режиссеру было сложно согласовать рабочие графики. В итоге Вачовски, поразмыслив некоторое время, отказалась от идеи включать агента Смита в сюжет продолжения.