Таня Гончаренко .2 ноября, 2021 7

Рэпера и актера Айс Кьюба исключили из актерского каста предстоящей комедии компании Sony "Черт возьми, нет" из-за категорического отказа Айса прививаться от ковида. - сообщает издание THR

В фильме Кьюб должен был играть с Джеком Блэком. Актеры должны были провести всю зиму на Гавайях, где будут проходить съемки. Но, у Айса возник конфиликт со студией, которая предписала всем, кто работает над комедией, пройти полную вакцинацию от коронавируса. Рэпер пошел в полный отказ, за что был уволен.

Как именно повлияет увольнение Айс Кьюба на съемки фильма "Черт возьми, нет", которые должны начаться уже этой зимой, пока неизвестно.