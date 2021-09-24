Таня Гончаренко .24 сентября, 2021 4

Халид Абдалла ("Бегущий за ветром") получил роль египетского миллиардера Доди Аль-Файеда в пятом сезоне популярной драмы о британской королевской семье "Корона" - сообщает Variety.

Абдала исполнит роль любовника принцессы Уэльской. Напомним, роль Дианы исполнит Элизабет Дебики.

Подробностей сюжета нового сезона пока нет, но судя по кастингу речь пойдет о 90-х годах. После того, как брак Чарльза и Дианы стал трещать по швам, принцесса вступила в романтические отношения с Доди. Их отношения буквально свели с ума весь мир и были у всех на устах.

Продолжение должно выйти на платформе в 2022 году, но точной даты релиза нет.