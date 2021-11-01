Таня Гончаренко .1 ноября, 2021 4

Американский актер и продюсер Кэл Пенн, известный по ролям в фильме "Возвращение Супермена" и сериале "Доктор Хаус" совершил каминг-аут - пишет Deadline

Пенн признал свою нетрадиционную сексуальную ориентацию объявив о помолвке со своим партнером по имени Джош. Кэл и Джош вместе уже 11 лет.

На вопрос о том, почему Пенн так долго хранил молчание, актер ответил, что не распространялся на эту тему только потому что его близкие были против.

"Я всегда был очень откровенен со всеми, с кем лично общался. Даже с теми, с кем я встречаюсь в баре, если мы с Джошем гуляем или разговариваем с друзьями. Я действительно рад поделиться нашими отношениями с читателями. Но Джош, мой партнер, мои родители и мой брат, четверо самых близких мне людей в семье, не распространяются на эту тему. Они не любят публичности и избегают быть в центре внимания" - добавил Кэл.

Подробности знакомства со своим партнером Пенн раскрыл в автобиографической книге. Актер познакомился с Джошем во время своего пребывания в Вашингтоне, округ Колумбия, работая на администрацию Обамы. Правда, фамилию возлюбленного Кэл не называет до сих пор.