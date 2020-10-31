Анастасия Лях .31 октября, 2020 16

На фото: Режиссер Джосс Уидон и актер Рэй Фишер в роли Киборга

Рэй Фишер, сыгравший Киборга в «Лиге справедливости», продолжает обвинять режиссера Джосса Уидона в аморальном поведении, которое имело место на съемках.

Как пишет журнал Forbes, ссылаясь на слова Фишера, во время постпродакшена «Лиги справедливости» Уидон высказал желание заменить чернокожих актеров на белых. А затем постановщик, заменивший на посту Зака Снайдера, вырезал из финальной сцены всех небелых исполнителей.

По словам Фишера, Уидон убрал из фильма персонажей Кирси Клемонс, Ориона Ли и Карен Брайсон, а также существенно сократил роль Джо Мортона.

Напомним, ранее Рэй Фишер неоднократно заявлял о неподобающем поведении Джосса Уидона на площадке, но не уточнял, что именно режиссер сделал не так. Теперь интрига раскрылась: актер имел в виду расистские наклонности мувимейкера.

Представители Уидона отрицают все обвинения.