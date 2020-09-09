Анастасия Лях .9 сентября, 2020 11

Рэй Фишер, сыгравший Киборга в «Лиге справедливости», выложил в Инстаграм новый обвинительный пост.

Напомним, ранее актер неоднократно заявлял о том, что на съемочной площадке «Лиги справедливости» царила нездоровая атмосфера и что режиссер Джосс Уидон вел себя совершенно неподобающе (как именно, Фишер не уточнил). Позже Рэй обвинил продюсеров картины Джеффа Джонса и Джона Берга в замалчивании проблемы и в угрозах в его адрес похоронить карьеру, если тот будет открывать рот.

В новом посте Фишер написал о президенте Warner Уолтере Хамаде, который не поверил словам актера и встал на защиту продюсеров и постановщика. «Не думаю, что они могли сделать то, о чем ты говоришь», — ответил Хамада на признание артиста.