Анастасия Лях .13 августа, 2020 13

Рэй Фишер, сыгравший Киборга в «Лиге справедливости», продолжает выступать против режиссера Джосса Уидона и продюсеров картины.

Напомним, относительно недавно Фишер заявил, что во время съемок «Лиги справедливости» Уидон вел себя на площадке совершенно неподобающим, аморальным образом, а продюсеры его защищали. При этом актер не стал уточнять, что именно делал режиссер.

Теперь Фишер опубликовал в Твиттере новые подробности скандала. По словам актера, когда он хотел подать жалобу на постановщика, руководство DC, а именно бывший глава DC Entertainment Джефф Джонс вызвал его к себе в кабинет и пригрозил разрушить карьеру, если тот раскроет рот.

В настоящее время Фишер ограничивается публичными обвинениями, судебный иск актер пока не подал.