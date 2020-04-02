Анастасия Лях .2 апреля, 2020 7

Если вы смотрели трейлер фильма «Довод» («Тенет»), то наверняка поняли, что ничего не поняли. Трейлер интригует, но не дает ни малейшего представления о сюжете.

Так вот даже актеры, сыгравшие в новой картине Нолана, не в курсе, о чем она. Так, британский актер Майкл Кейн, появляющийся практически во всех фильмах Нолана, в беседе с The Hindu рассказал, что до сих пор ничего не знает о сюжете «Довода».

По словам Кейна, ему так и не дали прочесть сценарий ни перед съемками, ни во время, так как Нолан требовал сохранять абсолютную секретность. «У меня на руках были лишь страницы с моим текстом, а на площадке я провел всего один день. Понятия не имею, о чем этот фильм», — сказал Кейн.