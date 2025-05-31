sonyazhytkova .31 мая, 2025 3

Платформа Peacock у співпраці зі студією A24 готує справжній подарунок для шанувальників слешерів — до акторського складу майбутнього розширеного приквелу легендарної франшизи "П'ятниця 13-те" приєднався Вільям Кетлетт. Йому дісталася роль загадкового Левона Брукса, однак усі інші деталі наразі тримають у суворій таємниці.

Вже раніше було оголошено, що Лінда Карделліні (зірка "Мертвий для мене") втілить на екрані Памелу Вурхіз — матір легендарного Джейсона, яка після трагічної загибелі сина розпочала криваву місію помсти. Історія Памели стане основою нового серіалу, який створює Бред Кейлеб Кейн — шоуранер, сценарист і продюсер, також відомий за майбутнім проєктом "Воно: Ласкаво просимо до Деррі".

Над серіалом працюють не лише A24, а й Віктор Міллер — автор сценарію оригінальної "П’ятниці, 13-те" 1980 року. Саме він свого часу вперше відкрив для глядачів ворота до табору Кристал-Лейк — мальовничого, але приреченого місця, де через недбалість вожатих потонув хлопчик на ім’я Джейсон. Його мати, Памела, розчавлена горем, перетворила свій біль на кровопролиття. Згодом саме Джейсон постає як втілення жаху — невмолимий убивця в хокейній масці, якого не зупиняє ні смерть, ні час.

Анонсований ще у 2022 році, "Кристал-Лейк" стане першим серіальним проєктом за останні 15 років, пов’язаним із цією саговою жаху. Для A24 це одна з перших спроб працювати з потужним жанровим IP — і, схоже, вони не мають наміру діяти обережно. Новий акторський склад, похмура естетика та обіцянка заглибитися в витоки темряви родини Вурхіз — усе це робить шоу не просто поверненням, а потенційно найзловіснішим переродженням франшизи.

Сюжет тримають у суворій таємниці, але здається, що щось уже ворушиться під скрижанілою гладінню озера. І цього разу воно повертається не просто заради помсти… а щоб забрати більше.

Джерело: Deadline