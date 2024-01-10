sonyazhytkova .10 января, 2024 12

Сем Вортінгтон поділився важливою новиною про дату зйомок продовження "Аватара", при цьому наголосивши, що режисер Джеймс Кемерон вже раніше розкривав цікаві аспекти стосовно третьої та четвертої частини.

Вортінгтон виклав коротке, але захоплююче оновлення щодо четвертої частини цієї мультимільярдної франшизи та загадково натякнув на масштаб нової історії.

"Ми повертаємося до роботи через місяць, і це дуже важливо. Це більше, ніж ви можете собі уявити", - поділився актор у своєму нещодавному інтерв'ю для видання People.

Режисер Джеймс Кемерон раніше розкрив захоплюючі деталі щодо обох частин "Аватар 3" і "Аватар 4", анонсуючи, що у четвертій стрічці передбачено перерву в часі тривалістю шість років. У розмові з виданням People, Кемерон підкреслив, що третій фільм точно відповідає графіку і зазначив його прем'єру на грудень 2025 року. Режисер також підтвердив успішне завершення зйомок, додавши додаткові деталі до очікувань фанатів легендарної франшизи.

"Ми знімали рухи для третьої частини і фотозйомку з живими акторами, об'єднуючи процеси з 'Аватар: Шлях води'. Також вже розпочали частину зйомок для четвертої стрічки, оскільки молоді персонажі тут переходять через значний проміжок часу", - додав режисер.

Здається, Кемерон впевнено керує всім, як і очікувалося, зокрема, забезпечуючи захоплення молодого акторського складу перед наближеним стрибком у часі.

"Ми бачимо їх, а потім ми ідемо геть на шість років, після чого повертаємося. Таким чином, сцени, які стосуються нашого повернення, ще не були зняті. Отже, ми розпочнемо їх зйомку після виходу третьої частини", - розповів Кемерон.

Минулого року блокбастер "Аватар: Шлях води" вразив глядачів та приніс мільярдні збори, представивши дітей Джейка Саллі (Сем Вортінгтон) та Нейтірі (Зої Салдана). Зараз третя частина готується змінити увагу глядачів, переносячи фокус від Вортінгтона та Салдани на персонажі Брітена Долтона Ло'ака та Кірі Сігурні Вівер. Це обіцяє захоплюючий стрибок у часі в "Аватар 4", залишаючи фанатів у напрузі та надаючи франшизі нові цікаві перспективи.

Джерело: Мovieweb