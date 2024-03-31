sonyazhytkova .31 марта, 2024 4

У свіжому інтерв'ю актор висловив своє захоплення грою негативних персонажів.

Для багатьох фанатів Джанкарло Еспозіто назавжди залишиться синонімом з Густовом Фрінгом з "Breaking Bad", злим Стеном Едґаром з "The Boys" або Моффом Гідеоном з "The Mandalorian". Проте є ті, хто цікавиться, яку роль актор може взяти на себе в адаптації DC Comics або Marvel.

Під час інтерв'ю для British GQ’s Actually Me Еспозіто визнає, що цікавиться персонажами, які мають світлі та темні сторони, і робить акцент на професорі Ікс та Магнето.

"Мене приваблює інтелектуальна складова професора Ікса та його фізична неповноцінність. Ми бачили його в різних варіантах, до і після інциденту, коли він опинився на інвалідному візку. Також Магнето - це персонаж з рухомою і динамічною енергією, яка приваблює мене. Я був би дуже, дуже, дуже щасливий приєднатися до всесвіту Marvel у якійсь формі. Це було б честю для мене", - зазначив актор.

Джерело: Мovieweb