sonyazhytkova .5 марта, 2024 12

У ексклюзивному інтерв'ю для MovieWeb, номінант на премію "Оскар" і зірка бойовиків поділився подробицями про свою майбутню натхненну драму.

Марк Уолберг відкрив деталі про те, як його новий фільм відображає його власну концепцію наполегливості та натхнення, які він черпає зі своєї віри. Як відданий католик, він підкреслив, що його віра є ключовим фактором його успіху як у кіноіндустрії, так і в особистому житті:

"У всьому, що я роблю, я віддаю перевагу своїй вірі, як в особистому, так і в професійному житті. Я впевнений, що без моєї віри і впевненості в себе я б ніколи не досяг того, чого досяг зараз. Тому я завжди намагаюся надихати людей вірити в себе, робити неможливе можливим, але це вимагає наполегливості та праці.

Іноді нам потрібно виходити за межі, ризикувати, навіть якщо це може виглядати дивно, та переживати невдачі. Це ризики, які варто приймати. Я впевнений, що все можливо, і моє життя є живим прикладом цього. Я закликаю людей ризикувати, рухатися вперед і завжди прагнути кращого".

Крім того, актор розповів про травму, яку він зазнав у перший день зйомок:

"Все йшло гарно до тих пір, поки я не пошкодив коліно в перший день. Я виконав усе, що планував. Ти завжди хочеш виглядати відповідно до образу. Я завжди відчуваю, що якщо я можу бути вірогідним як хлопець, який мусив вийти та пробігти пригодницький забіг, то я зроблю правильно. Але після того, як я пошкодив коліно, всі інші були занепокоєні, що ми зупинимо виробництво і мені доведеться перенести операцію".

Джерело: Мovieweb