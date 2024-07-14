sonyazhytkova .14 июля, 2024 10

Легендарний образ капітана Джека Горобця у виконанні Деппа став центральним елементом успіху франшизи "Пірати Карибського моря", тому шостий фільм без нього видається ризикованим кроком.

Незважаючи на те, що ще не відомо, чи повернеться Депп або інші ключові актори до нової частини, одне очевидно: замінити Деппа буде надзвичайно складно.

Джеффрі Раш, який зіграв у серії капітана Гектора Барбоссу, висловив сумніви щодо майбутнього франшизи без Деппа. У нещодавньому інтерв’ю для Collider, Раш поділився своїми думками:

"Я не знаю, що станеться, якщо когось іншого оберуть на роль Джека. Він незамінний. Джек Горобець став новим Робертом Ньютоном [який зіграв Лонг Джона Сільвера в 'Острові скарбів']. Ще на початку ми розмовляли з Орландо [Блумом] і Джонні, і він вже тоді говорив про поп-зірок, як Кіт Річардс, що мають таку впізнавану ідентичність. Він сказав: 'Мене захоплює, що цей персонаж, Джек, проводить половину життя на суші, а половину на воді. Що, якщо він ніколи по-справжньому не освоїться на морі?'".

Джерело: Мovieweb