sonyazhytkova .27 января, 2024 4

Зірка Голлівуду отримав свою третю номінацію на премію "Оскар" за роль Льюїса Штрауса у фільмі "Оппенгеймер" та згадує свою першу номінацію за роль Чарлі Чапліна у 1993 році.

Актор поділився своїми роздумами про той момент і визнав, що вдячний за те, що не став володарем престижної статуетки в 27 років.

Під час участі у програмі "The View" на каналі ABC, ведуча Джой Біхар висловила своє враження від його гри у фільмі "Чаплін" 1992 року, де він втілив образ визнаної зірки німого кіно. Під час розмови про фільм і його номінацію на кращого актора за цю роль, Дауні-молодший розповів, що він вдячний за те, що не став лауреатом премії, оскільки перемога в цей момент могла б його переконати, що його життя "йде правильним шляхом".

"Молодий і невпорядкований - тільки так можна було охарактеризувати мене тоді. Здобута перемога виглядала б для мене, наче підтвердження, що я йду в правильному напрямку".

Джерело: Мovieweb