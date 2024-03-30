sonyazhytkova .30 марта, 2024 10

Актор, відомий за виконанням ролі доктора Ніко Кіма у "Анатомія Грей", долучився до акторського складу майбутньої романтичної драми "Містер Планктон". Цей серіал стане його першим виступом у корейському кіно.

У сюжеті мова йде про чоловіка, який, схоже, не повинен був народитися. Він разом з найбільш меланхолійною жінкою на планеті вирушає у свою останню подорож. Сценарій написав Джо Йонг, автор "Це нормально не бути добрим", а режисерує Хон Чон-чан, відомий по роботі над "Ювенільною юстицією" та "Дорогими моїми друзями".

Деталі ролі Ланді залишаються поки що в секреті, але він підтверджений у складі постійних акторів. Також, до акторського ансамблю приєдналися: Ву До-хван, який виконуватиме роль Хе-джо, чоловіка, що народився поза шлюбом та став учасником скитальцького життя без сім'ї; Лі Ю-мі, яка зіграє Джей-мі, колишню дружину Хе-джо та найнесчасливішу наречену у світі; О Чжон-се, який втілить образ майбутнього нареченого Джей-мі, Ео-хеонг; та Ким Хе-сук, що зіграє Беом Хо-джа, матір Ео-хеонга.

Прем'єра серіалу "Містер Планктон" запланована на четвертий квартал 2024 року.

Джерело: Deadline