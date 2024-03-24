sonyazhytkova .24 марта, 2024 2

Showtime відмовилося від нового сезону "Колишній" після його закриття на Netflix і актори нарешті порушили своє мовчання.

Джай Родрігес, який грав Джонатана №2, висловив свої думки про скасування шоу.

"Ну що ж, здається, я не поїду в Нью-Йорк у травні знімати," - написав Родрігес в Instagram Stories.

Комедійний серіал із Нілом Патріком Гаррісом, створений Дарреном Старом та Джефрі Річманом, вийшов у ефір з усіма 8 епізодами першого сезону 29 липня 2022 року. У січні 2023 року Netflix відмовився від серіалу після першого сезону. Однак за місяць Showtime взявся за другу частину комедії, яка була відкладена через страйк сценаристів.

Після закінчення телешоу Ден Ембойєр, який грав коханого Гарріса, поділився щирим повідомленням в Instagram.

"Шкода, що все ж не буде другого сезону 'Колишній'", - написав Ембойєр. "Вдячний за мій досвід, було б чудово побачити, як ця історія продовжиться. Відразу ж з зацікавленням дізнався про неї. Один з моїх улюблених проєктів - і значущий момент для мене, нарешті зіграти гомосексуальну роль на екрані. Фантастичні люди, майстри творіння. Не можу дочекатися, щоб побачити, що вони наступне придумають".

Нік Руло, який грав Тайлера Хокінса, відповів на пост Ембойєра: "У нас завжди буде перший сезон - такий особливий!".



У серіалі "Колишній" Ніл Патрік Гарріс виконував роль новоспеченого одинокого гея, Майкла Лоусона, який шукає своє місце у гомосексуальному світі знайомств Мангеттену. З часом Майкл розуміє, що ця атмосфера змінилася і йому доведеться внести зміни, щоб не залишитися одиноким назавжди.

Джерело: Deadline