sonyazhytkova .6 марта, 2024 14

Після номінації на премію Critics Choice за роль Верни у хітовому готичному хоррорі Netflix "Падіння дому Ашерів", актриса долучається до проєкту, режисером якого є майтер жахів - Майк Фланаган.

Деталі про персонажів поки що залишаються в таємниці. Однак, вже оголошено склад акторів, які також приєдналися до проєкту. Серед них - Сара Піджон, Констанс Ву, Енн Дауд, Ному Думезвені, Фелікс Соліс та Оуен Тіг. Фільм "Друг", який отримав Національну книжкову премію за прозу 2018 року, розповідає історію письменниці з Нью-Йорка, яка зіткнулася з важким літературним спадком свого друга та наставника після його неочікуваної смерті.

Режисери Скотт МакГі та Девід Сіґел також виступають як продюсери через свою компанію Big Creek Projects, а Ліза Часін через 3dot Productions. Наомі Уоттс та Майк Спретер від Big Creek та Маргарет Чернін від 3dot є виконавчими продюсерами. Агентство CAA Media Finance представляє домашні права на фільм.

Після успішного виступу у комедії "Ліза Франкенштейн" Зельди Вільямс, Карла Ґуджино з'явиться у драмеді "Дівчата в автобусі" від Max, що виходить 14 березня, а також у екшен-комедії "Голови держави" від Ілі Наїшуллера для Amazon MGM.

Джерело: Deadline