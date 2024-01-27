sonyazhytkova .27 января, 2024 4

Хоча космічні фільми славляться своїми захоплюючими боями на екрані, аналогічно напруженим сценам розгортається драма у соціальних мережах, де гучні та експресивні фанати звинувачують у токсичності, расизмі та сексизмі відому франшизу.

Перед поверненням до франшизи в ролі Рей Скайвокер у майбутньому фільмі "Новий орден джедаїв" Дейзі Рідлі висловила застереження щодо сексизму в спільноті "Зоряних війн". За її словами, власний досвід роботи у франшизі відзначається підтримкою і прийняттям, що не завжди відображається в онлайн-дискусіях. Розмовляючи з журналістами NBC News, Рідлі поділилася своїм поглядом на цю проблему, підкреслюючи теплоту і заохочення, які вона отримала від більшості фанатів:

"Я вважаю, що реакції часто перебільшуються, і всі мої взаємодії з людьми були лише чудовими та підтримуючими. Мене завжди обіймали. І я впевнена, що ми зробимо чудовий фільм".

Повернення Дейзі Рідлі на екрани викликало нові обговорення навколо продовження саги "Зоряні війни". Деякі фанати висловлюють своє незадоволення та переконаність у тому, що новий фільм слідуватиме тій же тенденції. Здається, що частина цього невпокою виникла через назначення Шармін Обейд-Чіной на посаду режисера, що призвело до звинувачень у сексизмі. Однак Рідлі переконана, що проблем з сексизмом серед більшості фанатів не існує, оскільки вона ніколи не стикалася з цим.

Джерело: Мovieweb