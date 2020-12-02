Эллен Пейдж, известная по фильмам «Джуно», «Начало», франшизе «Люди Икс», совершила в своем Твиттер-аккаунте каминг-аут как транс-мужчина под именем Эллиот.

Пейдж — 33-летняя канадская актриса, которая впервые громко заявила о себе в независимом триллере 2005 года «Леденец». Затем пришла широкая популярность благодаря роли мутантки Китти Прайд в «Людях Икс». А в 2008 году Пейдж удостоилась номинации на «Оскар» за главную роль в драмеди «Джуно».

Пейдж всегда выступала как ЛГБТ-активистка. Несколько лет тому назад совершила каминг-аут как лесбиянка. В январе 2018 года Пейдж сочеталась браком с танцовщицей и учительницей Эммой Портнер.

В 2019 году Эллен Пейдж исполнила одну из главных ролей в популярном сериале Netflix «Академия Амбрелла», который в 2020-м был продлен на третий сезон. Что ж, видимо, в третьем сезоне ее героиня тоже трансформируется.