Анастасия Лях .2 декабря, 2020 8

Эллен Пейдж, известная по фильмам «Джуно», «Начало», франшизе «Люди Икс», совершила в своем Твиттер-аккаунте каминг-аут как транс-мужчина под именем Эллиот.

Пейдж — 33-летняя канадская актриса, которая впервые громко заявила о себе в независимом триллере 2005 года «Леденец». Затем пришла широкая популярность благодаря роли мутантки Китти Прайд в «Людях Икс». А в 2008 году Пейдж удостоилась номинации на «Оскар» за главную роль в драмеди «Джуно».

Пейдж всегда выступала как ЛГБТ-активистка . Несколько лет тому назад совершила каминг-аут как лесбиянка. В январе 2018 года Пейдж сочеталась браком с танцовщицей и учительницей Эммой Портнер.